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Instant Post-Game Twitter Space: Louisville wins at UCF

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

CardinalSports.com Publisher Ty Spalding hosted a 'Twitter Space' live following Louisville's 20-14 win over UCF.

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