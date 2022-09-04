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INSTANT REACTION: Ty Spalding hosts postgame Twitter Space

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Publisher Ty Spalding had things to say immediately following Louisville's 31-7 loss at Syracuse.

He hosted a Twitter Space, and took calls from the fan base as many sounded off on what was a disgraceful showing.

For the full recording of that, click here.

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