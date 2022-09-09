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Louisville's Lole To Miss Season

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Louisville will be without one of their top interior defensive lineman for the remainder of the 2022 season.

The release from UofL is below:

LOUISVILLE, Ky. – University of Louisville defensive tackle Jermayne Lole will miss rest of the 2022 season after suffering an elbow injury in last Saturday’s loss to Syracuse.


A transfer from Arizona State, Lole came off the bench in the 31-7 loss to the Orange. The 6-foot-2, 320-pound tackle played 18 snaps and didn’t record a tackle.


The Long Beach, Calif., native has one year of eligibility remaining.

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