 CardinalSports - Player Q&As: Dre Davis & El Ellis discuss the loss to Duke
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Player Q&As: Dre Davis & El Ellis discuss the loss to Duke

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Dre Davis and El Ellis talk to the media following the loss to Duke.

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