 CardinalSports - VIDEO: Chris Mack previews Notre Dame
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VIDEO: Chris Mack previews Notre Dame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville HC Chris Mack looks ahead to tomorrow's matchup with Notre Dame.

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