 CardinalSports - VIDEO: Co-DC Wesley McGriff - Press Conference 8/23
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VIDEO: Co-DC Wesley McGriff - Press Conference 8/23

Ty Spalding • CardinalSports
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Louisville co-defensive coordinator Wesley McGriff talks about the competition and versatility of the secondary.

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