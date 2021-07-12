 CardinalSports - VIDEO: Dan McDonnell talks MLB Draft
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VIDEO: Dan McDonnell talks MLB Draft

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Coach Dan McDonnell addresses the media concerning the MLB Draft.

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