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VIDEO: El Ellis and Jae'Lyn Withers - Chaminade Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

El Ellis and Jae'Lyn Withers talk to the media following the win over Chaminade.

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