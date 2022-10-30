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VIDEO: Football Postgame Press Conference - Wake Forest

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville coaches and players discuss the win over Wake Forest.

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