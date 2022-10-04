News More News
{{ timeAgo('2022-10-04 19:12:39 -0500') }} football Edit

VIDEO: Football Weekly Press Conference Pre UVA 10/4/2022

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Scott Satterfield, Lance Taylor, Bryan Brown, and Caleb Chandler talk to the media.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}