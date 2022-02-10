 CardinalSports - VIDEO: Jae'Lyn Withers discusses the loss to Notre Dame
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VIDEO: Jae'Lyn Withers discusses the loss to Notre Dame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville forward Jae'Lyn Withers talks to the media in South Bend.

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