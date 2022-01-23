 CardinalSports - VIDEO: Jarrod West discusses the loss to Notre Dame
News More News
{{ timeAgo('2022-01-23 13:34:31 -0600') }} basketball Edit

VIDEO: Jarrod West discusses the loss to Notre Dame

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Louisville guard Jarrod West talks to the media following the loss to Notre Dame.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}