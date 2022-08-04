 CardinalSports - VIDEO: Josh Minkins & MJ Griffin discuss fall camp
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VIDEO: Josh Minkins & MJ Griffin discuss fall camp

Ty Spalding • CardinalSports
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Louisville safeties Josh Minkins and MJ Griffin discuss the first two days of practice.

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