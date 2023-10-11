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VIDEO: Kenny Payne previews the 2023-2024 season

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Kenny Payne meets with the media to talk about the Red-White scrimmage and what his team will look like this season.

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