 CardinalSports - VIDEO: Lance Taylor is introduced as Louisville's OC
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VIDEO: Lance Taylor is introduced as Louisville's OC

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Lance Taylor meets with the media for the first time at Louisville.

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