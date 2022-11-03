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VIDEO: Louisville Athletics Response to IARP Decision

Ty Spalding • CardinalSports
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University of Louisville Interim President Dr. Lori S. Gonzalez and Director of Athletics Josh Heird address the media.


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