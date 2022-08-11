 CardinalSports - VIDEO: Louisville Football in midst of fall camp
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VIDEO: Louisville Football in midst of fall camp

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Fall camp rolls on for Scott Satterfield and the Louisville football program.

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