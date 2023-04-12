News More News
{{ timeAgo('2023-04-12 20:28:44 -0500') }} football Edit

VIDEO: Mark Ivey excited about his linebackers

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Mark Ivey talks about why he stayed in Louisville and how the excitement is building.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}