 CardinalSports - VIDEO: Marshon Ford - Fall Camp
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VIDEO: Marshon Ford - Fall Camp

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

UofL tight end Marshon Ford talks to the media to provide an update on fall camp.

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