 CardinalSports - VIDEO: Mason Faulkner - Florida State Postgame
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VIDEO: Mason Faulkner - Florida State Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Mason Faulkner addresses the media after the loss to Florida State.

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