 CardinalSports - VIDEO: Mason Faulkner previews Florida State
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VIDEO: Mason Faulkner previews Florida State

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville guard Mason Faulkner discusses the matchup with Florida State on Saturday.

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