 CardinalSports - VIDEO: Mike Pegues - North Carolina Postgame
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VIDEO: Mike Pegues - North Carolina Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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Louisville Interim HC Mike Pegues gives his thoughts on the loss to UNC.

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