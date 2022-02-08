 CardinalSports - VIDEO: Mike Pegues previews Notre Dame
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VIDEO: Mike Pegues previews Notre Dame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Mike Pegues looks ahead to tomorrow's trip to South Bend.

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