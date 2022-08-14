 CardinalSports - VIDEO: Monty Montgomery - Fall Camp
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VIDEO: Monty Montgomery - Fall Camp

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Monty Montgomery talks to the media after Saturday’s practice.

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