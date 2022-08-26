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VIDEO: QB coach Pete Thomas & OL Caleb Chandler

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Pete Thomas and Caleb Chandler talk to the media.

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