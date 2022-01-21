 CardinalSports - VIDEO: Russ Smith discusses jersey retirement
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VIDEO: Russ Smith discusses jersey retirement

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Russ Smith talks to the media about his jersey getting retired.

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