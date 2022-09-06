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VIDEO: Scott Satterfield, Lance Taylor, & Bryan Brown - 9/6/22

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Hear from Scott Satterfield, Lance Taylor and Bryan Brown as they comment on the Syracuse loss and the task at hand with UCF.

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