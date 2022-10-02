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VIDEO: Scott Satterfield, Louisville players discuss loss to BC

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Scott Satterfield, Tyler Hudson, YaYa Diaby, and Brock Domann talk after the loss to Boston College.


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