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VIDEO: Scott Satterfield Postgame - NC State

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Scott Satterfield addresses the media following Louisville's 25-10 win over NC State.

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