 CardinalSports - VIDEO: Scott Satterfield provides spring practice update
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VIDEO: Scott Satterfield provides spring practice update

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Scott Satterfield provides an update as Louisville approaches the end of spring ball.

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