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VIDEO: Spring Media Day with Ashton Gillotte and Quincy Riley

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Ashton Gillotte and Quincy Riley explain why they decided to return for the 2024 season.

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