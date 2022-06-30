VIDEOS: Pierce Clarkson competes at Elite 11
Louisville quarterback commit Pierce Clarkson was one of a handful of signal callers from around the country to take part in the Elite 11 competition.
Here are a few videos of Clarkson:
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