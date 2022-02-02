 CardinalSports - WATCH: Scott Satterfield - Signing Day Press Conference
News More News
{{ timeAgo('2022-02-02 20:22:54 -0600') }} football Edit

WATCH: Scott Satterfield - Signing Day Press Conference

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Scott Satterfield recaps the new additions to the 2022 class.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}