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VIDEO: Ashton Gillotte discusses spring practice

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Ashton Gillotte talks about the new 4-2-5 scheme, newcomers, and more.

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