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VIDEO: Jeff Brohm & Lincoln Riley - Holiday Bowl Press Conference

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Jeff Brohm and Lincoln Riley take the podium ahead of the 2023 DirecTV Holiday Bowl. (Video: USC Rivals)

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