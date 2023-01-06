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Video: UofL head coach Kenny Payne previews Wake Forest

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Kenny Payne previews Wake Forest.

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