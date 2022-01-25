 CardinalSports - BOX SCORE: Louisville falls to Virginia
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BOX SCORE: Louisville falls to Virginia

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

The final stats from Louisville's 64-52 loss at Virginia.

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