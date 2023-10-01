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Highlights: Louisville Football vs. NC State

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

The Louisville Cardinals take down NC State, 13-10, on Friday, Sept. 29, 2023 to advance to 5-0 on the season.


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