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30d
ago
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Louisville QB Tyler Shough Ready For A Big Final Season
Ty Spalding •
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This is the final year of eligibility for graduate student transfer quarterback Tyler Shough.
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