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Quincy Riley Named ACC Defensive Back of the Week

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

LOUISVILLE, Ky, - University of Louisville defensive back Quincy Riley has been named the Atlantic Coast Conference Defensive Back of the Week on Monday.

Riley intercepted a pair of passes in Louisville's 48-21 win over No. 10 Wake Forest on Saturday at Cardinal Stadium. The Cardinals forced eight turnovers in the game, including a season best four interceptions.

The native of Columbia, S.C., returned one of his interceptions 90 yards for a touchdown in a third quarter where the Cards tallied 35 unanswered point en route to its first top-10 win since 2016. The 90-yard return was the longest since a 95-yard return in 1975.

The Cards host James Madison on Saturday at 7:30 p.m. on ESPNU.

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