 CardinalSports - VIDEO: CB Quincy Riley - Press Conference 8/23
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VIDEO: CB Quincy Riley - Press Conference 8/23

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville cornerback Quincy Riley talks about how he's adjusted to a new defense.

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